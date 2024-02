C' è una mezza minaccia su Sanremo | vedremo | il retroscena di Biasin | Video

L'angolo tecnico del Mezzi - 23° giornata. Inter, è fuga scudetto Milan infinito, ma troppi gol subiti per Stefano Pioli. Gli altri risultati.Una commedia sulle crisi di mezza età, sulle preoccupazioni che la quotidianità ti mette davanti e nelle quali ‘si rispecchia’ chi ha paura di invecchiare e, di conseguenza, non avere più uno spazio n ...Sarà presentato domenica 28 gennaio alle 18 presso la sede dell’associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, il libro di Maurizio Molan dal titolo Altezza è mezza bellezza “L’altezza è mezza be ...