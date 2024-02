“C’è stato un maxi tamponamento” Incidente choc in autostrada | lo schianto | poi le persone investite

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gravestradale in. È grave il bilancio delavvenuto sulla A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari, in provincia di Genova, in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e alcune automobili. Una persona è morta, mentre altre sei sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova. Il trattole tra Rapallo e Chiavari èchiuso dalle 7 di martedì 6 febbraio. A seguiti dell’la strada è stata interrotta e gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118 con lo staff medico, tra cui sei ambulanze. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra 1 chilometro di coda ...