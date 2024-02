CdS – “Napoli | il Psg vuole Osimhen per sostituire Mbappé”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 6 febbraio 2024) 2024-02-06 10:44:20 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Nove giorni: era già tutto scritto nelle culle e non lo sapevamo. Da Parigi a Laos fu un vagito, un’esplosione di incontenibile felicità, il segno d’un destino – anzi, due – che ondeggiavano dentro aree di rigore e però partendo da nidi distanti eppure ideologicamente confinanti. È una corsa continua, iniziata il 20 dicembre del 1998, con Kylian(chi se non lui?) che si avvia e Victorche lo segue immediatamente in scia (29 dicembre): il tempo sarà pure un galantuomo ma a volte sa essere anche un giocherellone e a giugno 2024, o giù di lì, la scena si ripeterà. Scrive The Telegraph (come ormai fanno un po’ tutti) che la prossima estate si consumerà soprattutto sulla Parigi-Madrid, con deviazione inevitabile poi su ...