Cdp sigla accordo per crescita sostenibile in Albania

(Di martedì 6 febbraio 2024) Cdp hato unper promuovere lain. Il protocollo d'intesa, sottoscritto in una missione indi Cdp e Simest intende sviluppare iniziative didelle Pmi locali e progetti in grado di facilitare il raggiungimento degli SDGs e con impatto positivo sul clima. E' stato inoltre finalizzato undi finanziamento a favore di Intesa Sanpaolo Bankper 10 milioni di euro. I fondi permetteranno di attivare risorse per almeno 20 milioni da destinare alladi almeno 50 Pmi locali in settori ad elevato impatto ESG attraverso finanziamenti a tassi favorevoli. L', sottoscritto dall'amministratore delegato ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - Cdp sbarca in Albania con la firma di un protocollo per contribuire alla crescita sostenibile del Paese guidato dal premier Edi Rama.Cdp ha siglato un accordo per promuovere la crescita sostenibile in Albania. Il protocollo d'intesa, sottoscritto in una missione in Albania di Cdp e Simest intende sviluppare iniziative di crescita ...TIRANA (ITALPRESS) - Un impegno congiunto per promuovere iniziative a favore dello sviluppo sostenibile del territorio e delle Pmi albanesi. E' questo l'ob ...