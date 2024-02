Cavo d’acciaio in mezzo alla strada a Milano | chiesto il giudizio immediato per Alex Baiocco e Michele Di Rosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 –perDi, i due ragazzi di 24 e 18 anni, fermati per avere teso undi acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi. E’ questa la richiesta della Procura di, chi è il giovane che ha teso il. La sua difesa: "Solo unalata". Caccia ai due complici in scooter L'istanza di mandare a processo i due giovani senza celebrare l'udienza preliminare, è stata avanzata dal pm Enrico Pavone, titolare dell'indagine che ha portato in carcere ...