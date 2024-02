Cave di Casorezzo | allarme spaccio | “Il Prefetto ha assicurato più controlli delle forze dell’ordine”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Busto Garolfo, 6 febbraio 2024 – Le zone boschive e agricole limitrofi alle strade provinciali sono facilmente raggiungibili e fruibili da chi svolge attività didi stupefacenti. Una di queste aree è indubbiamente quelladi", a cavallo tra i territori di Inveruno,e Busto Garolfo, a poca distanza dai rispettivi centri abitati. Nei prossimi mesi quest'area verrà monitorata e controllata con maggior frequenza da partedell'ordine proprio nel tentativo di limitare l'attività di. Una assicurazione in tal senso l'hanno ottenuta i sindaci dei tre Comuni che quest'oggi hanno incontrato ilClaudio Sgaraglia in occasione della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza ...

Busto Garolfo, 6 febbraio 2024 – Le zone boschive e agricole limitrofi alle strade provinciali sono facilmente raggiungibili e fruibili da chi svolge attività di spaccio di stupefacenti. Una di queste ...Seicentomila metri cubi di terre non pericolose faranno tappa al confine tra Casorezzo e Busto Garolfo per riempire il bacino profondo 10 metri che verrà trasformato in un parco. Bruno Bella patron ...