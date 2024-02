Cauet | «Inzaghi come Simoni in un aspetto! Atletico Madrid scomodo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Inter dista facendo ottime cose in campionato dove ha battuto la Juventus blindando il primo posto in classifica con un +4 sui bianconeri., intervenuto a Radio Sportiva, ripensa alla sua Inter guidata da Gigitrovando un filo conduttore con l’attuale allenatore interista FILO CONDUTTORE – L’Inter di Simoneassomiglia a quella di Gigi? Per certi versi sì, secondo Benoit: «La mia Inter era strepitosa, avevamo un campione (Ronaldo, ndr), c’era il gruppo e una grande squadra di uomini. Alla fine riesci a portare a casa un trofeo, com’è stato per noi con la Coppa Uefa.si faceva voler bene, aveva un’umiltà incredibile e sapeva dove voleva arrivare. Aveva sofferto molto per arrivare lì e comunque aveva un carattere ...