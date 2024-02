Castiglion Fiorentino | proseguono i lavori per la realizzazione della struttura che accoglierà il nuovo asilo nido comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 6 febbraio 2024 – Dopo la demolizione dell’edificio di via Guido Rossa che ha ospitato la scuola di musica,per lacheil. L’importo complessivo è di circa due milioni di euro così suddivisi: 1.400.000 finanziamento PNRR, 140.000 fondo FOI, 500 mila euro fondi propri del Comune di Terranuova. “La progettazione mette in pratica i suggerimenti e le linee guida del Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – per immaginare unascolastica che possa essere ulteriormente innovativo ed inclusivo. Da un punto di vistale si tratterà di un edificio ...