Cassiera Raggirata con la Truffa del Resto | Due Arresti Effettuati dai Carabinieri

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pescara - Due individui di provenienza campana sono stati arrestati in flagranza di reato daidella Stazione di Loreto Aprutino per il reato diin concorso, dopo aver commesso la cosiddetta "del" ai danni di unadi un bar della zona. L'episodio si è verificato la mattina di sabato scorso, 3 febbraio, quando i due malviventi sono entrati in un bar di Moscufo. Fingendo di acquistare un biglietto "gratta e vinci", hanno ingannato la, inducendola a consegnare loro una banconota da 50 euro in più rispetto alla somma dovuta per il cambio di alcune banconote di tagli diversi. La vittima, inizialmente ingannata, si è resa conto dell'inganno e ha allertato il 112, dando il via a un inseguimento deitori che si erano ...