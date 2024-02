Caso Salis La rabbia del padre | | Così Ilaria resta in cella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "resterà inad oltranza, in Ungheria, forse fino alla fine del processo". È lache Robertodell’attivista italiana detenuta a Budapest, non sa celare dopo gli incontri a Roma con i ministri Tajani e Nordio. La delusione è racchiusa in un concetto che, nelle parole di, è stato ripetuto spesso durante il colloquio. E ovvero: non possiamo interferire nel procedimento e nello status di libertà dell’indagato, dunque nessuna esplicita richiesta sarà avanzata dal governo per i domiciliari,né in Italia, né in ambasciata a Budapest. "È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa migliorare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli", spiega Robertoappena appena uscito da via ...