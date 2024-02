Caso Pozzolo | ‘verdetto’ Fratelli d’Italia in stand-by | “Servono elementi più concreti”

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Commissione nazionale di disciplina e garanzia - chiamata a decidere della sorte politica del deputato piemontese - attenderà che si definiscano meglio i contorni della vicenda giudiziaria Si allungano i tempi per il 'verdetto' dei probiviri did'Italia sul. La Commissione nazionale di disciplina e garanzia did'Italia - chiamata

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Si allungano i tempi per il 'verdetto' dei probiviri di Fdi sul caso Pozzolo. La Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fratelli d'Italia -chiamata a decidere del ...Incidente per Luca Zaia, testimone chiave del caso Pozzolo e dello sparo alla festa di Capodanno nella quale era presente Andrea Delmastro. Luca Zani, ...Zani è considerato uno dei testimoni chiave nell’inchiesta sullo sparo avvenuto a Capodanno a Rosazza, per il quale è indagato il parlamentare Emanuele Pozzolo. È stato sottoposto a un intervento ...