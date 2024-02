Caso arbitro anonimo | Le Iene intervistano Gravina | “Apprezziamo le denunce | ma devono essere fondate”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Questa sera nuova puntata de Lededicata aldell’che ha denunciato presunte anomalie e storture all’interno dell’Aia. Lo stesso fischietto parla ancora ai microfoni di Filippo Roma e rivela dell’altro: “Non mi hanno ancora trovato, è una ricerca incessante che prosegue su vari fronti… si fanno diversi nomi, c’è più di un sospettato, ma sono ancora qui libero di parlare e dire quello che secondo me non va nel mondo degli arbitri”. Poi si parla di nuovi errori nelle ultime partite: “Per esempio, due giornate fa, durante Fiorentina Inter, in cui non è stato concesso un calcio di rigore evidente a favore della Fiorentina. Il Var Marini sarebbe dovuto intervenire per far rivedere l’azione ad Aureliano, l’in campo. Da notare che invece un episodio molto simile in Cagliari ...