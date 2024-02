CASA MIA canzone Ghali Sanremo 2024 | testo e significato

Ghali porta in gara a Sanremo 2024 il suo brano Casa mia. Il testo della canzone: “è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto ... (metropolitanmagazine)

Qual è il testo (e significato) di Casa mia, la canzone di Ghali al Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio Di seguito le parole del brano in gara: ...Per oltre trent’anni ha cucinato per i piccoli della cittadina del levante genovese: “Ho lavorato mettendo anima e cuore, mi mancherà”. Il Comune: “Una ...«A 15 anni la mia vita era difficile. Non uscivo di casa, non avevo amici e iniziavo a dare segni di depressione. A scuola ero nel mirino dei bulli»: a raccontarlo alla vigilia della Giornata Nazional ...