Casa di riposo lager | anziani rinchiusi | sedati e maltrattati 4 arresti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le accuse contestate alla proprietaria di una Comunità alloggio situata ai Castelli Romani e di alcuni operatori sanitari, sono pesantissime: sequestro di persona, maltrattamenti e falso ideologico e materiale. Nas e Carabinieri dei castelli eseguono 4 misure cautelari- (ilcorrieredellacitta.com)Sono stati i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Roma che, a conclusione delle attività investigative stamattina, alle prime luci dell’alba, coadiuvati dai colleghi delle Compagnie di Castel Gandolfo, Frascati e Velletri, a dare esecuzione a quattro misure cautelari personali, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I Carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari In tre sono finiti aglidomiciliari, si tratta della titolare di una Comunità alloggio per, situata ai Castelli Romani, ...

Non sempre quando si diventa anziani si può vivere da soli e, purtroppo, a volte non è possibile essere accolti dai familiari, per motivi di spazio, ... (ilcorrieredellacitta)

La loro presenza è diventata obbligatoria con la pandemia, ma slitta il termine per il reclutamento. Poche le strutture che ne hanno assunto uno ...compresa la realizzazione della casa di riposo, sotto una diversa amministrazione. La Procura ha chiesto termini per poter valutare la documentazione e replicare. Così l’udienza è stata aggiornata. A ...Nessun aumento alle rette dell’Ircr per il 2024. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, con una delibera votata a dicembre. "Abbiamo scelto di non applicare gli adeguamenti Istat previsti per l ...