Caro-affitti | mancia di 23 euro al mese agli studenti fuorisede

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lo scorso ottobre la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini rispondendo a un’interrogazione parlamentare aveva festeggiato “ulteriori 260 milioni perfuori sede”. Le promesse del governo per risolvere la crisi abitativa degliparlavano di “un miliardo di”, di “case disabitate date” e di un “fondo per abbattere gli”. Le risorse per l’anno 2023 sono state appena distribuite dal Ministero dell’Università: 23ala testa e non per tutti. Malgrado gli impegni il sostegno per glidegliè arrivato in ritardo e solo per il 2% di chi ne ha diritto Le poche risorse arriveranno...