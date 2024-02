Carnevale di Ivrea | perché andare a vederlo una volta nella vita

Sabato 10 e domenica 11 febbraio gli spettacoli a teatro non mancano, arrivano le nuove mostre e continuano, fuori città, gli appuntamenti di Carnevale con sfilate e maschere e la storica Battaglia ...Martedì 6 febbraio 2024 arriveranno sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo i Santi Francesi con il loro brano L'amore in bocca, una ballad dal sapore elettronico. Vincitori ...Per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina gli orfani di Kharkiv tornano in Italia come ospiti al Carnevale di Ivrea e Viareggio ...