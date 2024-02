Carnevale ad Aviano | alla sfilata in maschera si presentano vestiti da Fleximan | arrivano i carabinieri

(Di martedì 6 febbraio 2024) Siinda, con tanto di motosega aldi. Sei giovani, “armati” di autovelox e cartelli stradali di segnalazione del controllo elettronico della velocità, hanno fatto la loro comparsa tra le altre maschere attirando l’attenzione dei numerosi presenti. In sei, tre donne e tre uomini, tra i 20 e i 30 anni: sono stati i protagonisti assoluti deldi(Pordenone) che quest’anno ha visto per la prima volta svolgere ladei carri in notturna. Protagonisti al punto che anche i(quelli veri) lì hanno identificati annotando le loro generalità. Il loro travestimento ha fatto discutere i presenti, ...

Il carnevale di Aviano ha visto protagonisti tre donne e tre uomini che si sono travestiti da Fleximan, il distruttore di autovelox. Non sono mancati i controlli ...AVIANO (PORDENONE) - In sei, tre donne e tre uomini, tra i 20 e i 30 anni: sono stati i protagonisti assoluti del Carnevale di Aviano (Pordenone) che quest’anno ha visto per la prima ...Tre donne e tre uomini, tutti tra i 20 e i 30 anni, sono diventati i protagonisti indiscussi del Carnevale di Aviano (Pordenone). Quest’anno l’evento ha previsto, per la prima volta, la sfilata dei ...