Carnevale 2024 | cosa fare a Ivrea | gli eventi da non perdere

(Di martedì 6 febbraio 2024) A, vicino a Torino, è tutto pronto per il. I giorni clou saranno la serata di sabato 10 febbraio con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio in piazza di Città (inizio alle 21) e i tre giorni successivi, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio, nei quali il Corteo Storico e la Battaglia delle Arance animeranno e coinvolgeranno tutta la città diin una manifestazione ricca di storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali. (I FESTEGGIAMENTI IN ITALIA)