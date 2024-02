Carlo III ha un cancro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 febbraio 2024) ReIII ha scoperto di avere undopo un intervento alla prostata in un ospedale privato di Londra. Lo ha rivelato direttamente la Casa Reale in una nota stampa ma senza specificare in quale parte del corpo e a quale stadio è il tumore. Il settantacinquenne monarca ha iniziato lunedì la nuova cura, posticipando tutti i suoi impegni pubblici per i motivi di salute.III ha informato entrambi i figli della diagnosi, e si è detto «positivo riguardo al trattamento». Il secondogenito Harry tornerà nei prossimi giorni nel Regno Unito per incontrare il padre. I futuri viaggi ufficiali diIII e della consorte Camilla, previsti in Canada a maggio e in Australia, Nuova Zelanda e Samoa per l’incontro dei capi di Stato dei paesi del Commonwealth in ottobre sono stati sospesi fino a quando non si capirà ...