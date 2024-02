Carlo III e il cancro | le ipotesi sulla malattia | Prostata | vescica e polmone sospetti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "Dalla Royal Family non trapelano informazionisalute di reIII, figurarsi dai nostri colleghi urologi della London Clinic. Tuttavia, dopo l'intervento per l'ipertrofia prostatica benigna a cui il sovrano è stato sottoposto, possiamo ipotizzare che abbiano trovato un tumore alla, allao al. Sono infatti questi gli organi, ma ovviamente siamo nel campo delle". Lo spiega all'Adnkronos Salute Vincenzo Mirone, responsabile Ufficio Comunicazione della Società italiana di urologia (Siu), intervenendo sul nuovo capitolo che si sta aprendo per redopo l'avvio di un trattamento contro ilche gli è stato diagnosticato in seguito all'intervento ...