Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re

(Di martedì 6 febbraio 2024) A Re, 75 anni, è stato diagnosticato un. Lo ha comunicato Buckingham Palace lunedì 5 febbraio. Il tumore è curabile e il Sovrano si sta già sottoponendo alle terapie che lo costringeranno a sospendere tutti gli impegni esterni. Malgrado le rassicurazioni del Palazzo, la preoccupazione per le suedisono alte. E si inizia a favoleggiare sulla strana maledizione di Diana e sulla presenza di un’ombra inquietante durante la cerimonia di incoronazione dello scorso maggio. Re, come sta dopo la diagnosi diIntanto i fatti sono questi:ha un, il Palazzo lo ha annunciato ufficialmente lunedì 5 febbraio e la giornalista delle BBC, vestita di nero come impone il dress code quando si tratta di ...

Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Quando un personaggio importante come Carlo III si sottopone ad un intervento come quello per ... (dayitalianews)

In questa edizione: La protesta dei trattori ottiene un primo risultato. Maxi incidente sull'a12, almeno un morto. Houthi rivendicano attacchi a navi Usa e ...Alla Bbc, il premier britannico si è detto fiducioso circa le condizioni di salute di re Carlo, soprattuto per la tempestività della diagnosi: "Per fortuna il cancro è stato preso in tempo e ora tutti ...Vige il massimo riserbo sulle condizioni di Re Carlo III al quale è stato diagnosticato un cancro, come comunicato da Buckingham Palace. Ma nelle ore successive all’annuncio della malattia il principe ...