Cargo Gb danneggiato in attacco droni al largo dello Yemen

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una nave mercantile di proprietà britannica è stata danneggiata in undialcontrollato dai ribelli Houthi: lo ha reso noto oggi la società di sicurezza marittima britannica Ambrey. La nave, battente bandiera delle Barbados, ha "subito lievi danni sul lato sinistro", ha affermato la Ambrey, aggiungendo che non ci sono stati feriti.

