Carceri | servono più psicologi | e meglio pagati

(Di martedì 6 febbraio 2024) La situazione delleitaliane, spesso con problemi strutturali e di sovraffollamento, rischia di vanificare la funzione educativa e sociale della pena, sancita dalla Costituzione, riducendola al solo aspetto punitivo e rendendo ancora più difficile il reinserimento delle persone dopo l’espiazione della pena. Un adeguato supportoco, all’arrivo nel penitenziario e durante il periodo di carcerazione, è uno degli aspetti fondamentali ai quali le istituzioni devono provvedere, sia per il rispetto del benessere e dignità delle persone detenute e del personale carcerario, sia per ottenere un pieno recupero delle stesse a una nuova vita al di fuori della prigione. I servizi di aiutoco negli istituti di pena sono generalmente gestiti con un numero insufficiente di specialisti, come avviene in quello torinese “Lorusso ...