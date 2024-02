“Capolavoro” de Il Volo | il testo del brano in gara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Abbiamo tanto da raccontare» spiega Gianluca Ginoble. «E il palco di, che ci ha visto nascere 15 anni fa, è il luogo migliore per poterlo fare». Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto si sono incontrati, giovanissimi, proprio all’Ariston nel programma “Ti lascio una canzone” nel 2009. Siamo pronti ad ascoltare il loro ““: ecco ilde Ilin. “” de Il, ildelinIo che sto seduto dentro a un cinemaA sognare un po’ d’America e un po’ di casa tuaE mi chiedo sempre quanto dureràQuesto amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo persoUna vela in mare apertoE all’improvviso tu, tuCadi ...