Capodanno cinese a Milano | il fascino del Sichuan tra arte e cucina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Arriva in Italia per la prima volta in occasione delil Bian Lian, lo spettacolo tradizionale dei Mille Volti, un mix tra magia e, simbolo dell’Opera del. Da venerdì 9 a domenica 18 febbraio, il nuovo ristorante Shoo Loon Kan di via Farini celebra ilportando in scena la magia di uno spettacolo tradizionale che segna l'inizio dell'Anno del Drago, simbolo di forza, buona foruna e saggezza secondo l'antica cosmologia. Sarà un'occasione unica e imperdibile per assistere all'affascinante atto teatrale, nato 400 anni fa nella regioneda cui prende il nome (ilè noto come la Terra dai Mille Volti), dove l’artista che lo interpreta ...