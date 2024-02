Capodanno cinese 2024 | i migliori ristoranti per festeggiare

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilverrà festeggiato da 10 miliardi di persone, anche in Italia. Ecco comee cosa mangiare fra parate ea Milano, Roma e Prato. Per imparare a succhiare gli spaghetti, a brindare a champagne e per assaggiare l'astice, piatto onnipresente per celebrare l'arrivo dell'anno del drago