Cap Evolution | i reflui diventano una risorsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nasce Cap, azienda del Gruppo Cap dedicata al trattamento deifognari, della valorizzazione dei rifiuti e della produzione di energia green. La nuova società, guidata dal presidente Nicola Tufo e dal direttore generale Michele Falcone, per il 2024 prevede ricavi pari a 77 milioni di euro, di cui 1,3 milioni dal trattamento di rifiuti liquidi e 3,8 milioni di euro da energia e biogas. Attualmente Capgestisce i 40 impianti di depurazione del gruppo, vere e proprie bioraffinerie; inoltre, in tre poli impiantistici ( Canegrate, Robecco sul Naviglio e San Giuliano), sono stati avviati processi per il recupero dei rifiuti alimentari liquidi e si prevede di passare dalle attuali 30mila tonnellate a 200mila tonnellate autorizzate nel 2028 e l’avviamento al trattamento dei rifiuti liquidi all’impianto di Rozzano di ...