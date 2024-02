Caos Lazio, Sarri durissimo con i calciatori: così li ha sfidati a farlo esonerare (Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Bergamo contro l’Atalanta, l’allenatore Maurizio Sarri ha avuto un duro faccia a faccia con la Lazio: “Se proprio non mi sopportate più e non mi volete tirate fuori le palle e chiedete a Lotito che mi cacci”, ha affermato il tecnico stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport. Tradotto: lui non si dimetterà, ha ancora un contratto fino al 2025 e se c’è malessere all’interno del gruppo devono essere i calciatori ad avere il coraggio di parlare. Una situazione tesissima, ulteriormente alimentata dalla contestazione del tifo organizzato, con gli striscioni di lunedì mattina indirizzati non solo al presidente Claudio Lotito, ma per la prima volta anche nei confronti dello stesso Sarri. Il 3-1 subito dall’Atalanta ha mostrato una sostanziale indifferenza dei giocatori della ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Bergamo contro l’Atalanta, l’allenatore Maurizioha avuto un duro faccia a faccia con la: “Se proprio non mi sopportate più e non mi volete tirate fuori le palle e chiedete a Lotito che mi cacci”, ha affermato il tecnico stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport. Tradotto: lui non si dimetterà, ha ancora un contratto fino al 2025 e se c’è malessere all’interno del gruppo devono essere iad avere il coraggio di parlare. Una situazione tesissima, ulteriormente alimentata dalla contestazione del tifo organizzato, con gli striscioni di lunedì mattina indirizzati non solo al presidente Claudio Lotito, ma per la prima volta anche nei confronti dello stesso. Il 3-1 subito dall’Atalanta ha mostrato una sostanziale indifferenza dei giocatori della ...

