Canzoni Sanremo 2024 | «Tu no» di Irama – testo e significato

(Di martedì 6 febbraio 2024)(US Rai)al Festival diper la quarta volta (cinque se consideriamo anche la partecipazione nel 2016 tra le Nuove proposte). Dopo il podio soltanto sfiorato nel 2022 con Ovunque Sarai, il cantautore carrarese (al secolo Filippo Maria Fanti) tenterà di far meglio con Tu no, ballad emotiva dalle sonorità profonde che parla di assenza e mancanza, e che “nasce da una storia personale”. Classe 1995, è autore del brano assieme al produttore Giulio Nenna, a Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti ed Emanuele Mattozzi. Nella serata delle cover duetterà con Riccardo Cocciante sulle note di Quando finisce un amore, pubblicata esattamente cinquant’anni fa.di, ildi Tu no didi F. M. Fanti – G. Nenna – E. ...