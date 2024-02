Canzoni Sanremo 2024 | «Ti muovi» di Diodato – testo e significato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024)(US Words For You, ph Alessio Albi) E’ stato il primo vincitore dell’era Amadeus al Festival di(con Fai rumore nel 2020), torna in gara per la quinta all’Ariston del conduttore e, soprattutto, per la terza volta personale tra i Big.gareggia con Ti, una ballata simbolo del repertorio del cantautore pugliese, che firma da solo il pezzo, con – dice – “un tipo di melodia che si rifà all’unicità della canzone italiana e che amano anche all’estero”. Canta la ricerca dell’ultima speranza dopo un amore che sembra svanito. “A volte pensiamo di aver superato delle cose ma non è così, e quando succede c’è il rischio che tornino a muoversi dentro di noi. E’ una canzone a cui tengo molto, ha una forte energia vitale”, sottolinea il cantante. Nella serata cover si esibirà con Jack Savoretti sulle ...