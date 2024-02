Canzoni Sanremo 2024 | «I p’ me | tu p’ te» di Geolier – testo e significato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024)(da Instagram) Dopo essersi imposto nelle classifiche di vendita per tutto il 2023, grazie all’album Il Coraggio dei Bambini, il rapperè pronto a gareggiare per la prima volta al Festival di. Il brano scelto per il debutto assoluto nella kermesse canora è I p’ me, tu p’ te, che è nato, secondo quanto dichiarato dall’artista a Sorrisi, “con l’obiettivo di portare Napoli e il napoletano a“. Scritto dallo stesso(Emanuele Palumbo) con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Davide Totaro, Francesco D’Alessio, Gennaro Petito e Michelangelo, il pezzo è rivolto direttamente ai ragazzi giovani, pubblico di, il cui nome in francese significa “secondino”, proprio come gli abitanti di Secondigliano, il quartiere di Napoli dal quale proviene. Nella ...