Canzoni Sanremo 2024 | «Governo punk» dei bnkr44 – testo e significato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024)(IG) Al Festival dinon ci sono le Nuove Proposte, ma loro è come se lo fossero. Prima volta in gara all’Ariston per i, gruppo di sei ragazzi formatosi ad Empoli nel 2019. Lo scorso anno hanno fatto il loro esordio anella serata dei duetti (affiancarono Sethu), quest’anno – direttamente daGiovani – portano loro stessi per “raccontare chi siamo e la realtà di provincia da cui proveniamo, ma in modo non banale”. Lo fanno con, canzone pop e rock, composta a settembre. Nella quarta serata dedicata a duetti e cover, proporranno Ma quale idea con Pino D’Angiò.di, ildi...