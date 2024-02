Canzoni Sanremo 2024 | «Autodistruttivo» dei La Sad – testo e significato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Sad (da Instagram) Sono pronti a far conoscere le loro sonorità punk e trap anche al pubblico del Festival di, dove partecipano per la prima volta con il brano. Un debutto importante per i La Sad, trio formato dal cantante veneto Fiks, dal rapper pugliese Plant e dal bresciano Theo, chitarra e voce. Scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente, Enrico Fonte e Marco Paganelli, il brano presenta un “crudo, che ha il gusto dolce delle lacrime“, come riportato da Sorrisi, che è capace per di fornire anche un piccolo spiraglio di speranza per il futuro. Perché, in fondo, a tutti è capitato di vivere nella vita dei momenti autodistruttivi, dai quali è importante trovare la forza di rialzarsi. Nella quarta serata, i La Sad canteranno con ...