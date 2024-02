Candidarsi o no | da qui passa l’idea di partito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Castellani Prova di leadership o unità di? Questa sembra essere la domanda che oggi Elly Schlein non riesce a rispondere. L’annuncio della candidatura alle Europee sembrava imminente qualche settimana fa, ma la segretaria continua a prendere tempo. Non è detto che questa strategia di temporeggiare possa dare frutti migliori. L’indecisione non è quasi mai premiata in politica.in prima persona significa rischiare, andare alla conta sul proprio nome, ma vuol dire anche poter parlare ad una platea potenzialmente più ampia e porsi come principale esponente dell’opposizione. Sarebbe lei a sfidare Meloni nei confronti elettorali. Ciò varrebbe a maggior ragione la pena visto che nelgli scontenti di Schlein ci sono a prescindere ed un risultato modesto del Pd, candidatura o meno, potrebbe mettere in ogni caso a ...