Cancro al fegato | le microsfere di chemioterapico che vengono riassorbite dall’organismo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Massa, 6 febbraio 2024 - La crescente interazione tra branche specialistiche diverse della medicina determina ormai in modo consolidato la possibilità di raggiungere traguardi clinici di notevole interesse, aprendo la strada ad approcci terapeutici sempre più efficaci. E’ quello che è stato messo recentemente in atto all’ospedale Apuane di Massa dove il servizio di Radiologia interventistica diretto da Alessio Auci, di concerto con la struttura di Oncologia guidata da Andrea Mambrini e con l’unità operativa di Farmaceutica ospedaliera coordinata da Francesco Manteghetti, ha realizzato un intervento definito in gergo tecnico “Tace” (trans-arterial chemo embolization) su un paziente affetto da un tumore al. La novità tecnica è rappresentata dall’utilizzo di specificheaventi come peculiarità farmacologica la “riassorbibilità totale” ...

