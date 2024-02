Can Yaman | “Ho perso 10 chili in 30 giorni per Sandokan con digiuno intermittente e poche calorie”

In una Palermo in festa con i fan in delirio, “Tv Sorrisi e Canzoni” si è intrufolato sul set di […] (perizona)

Can Yaman é protagonista di una trasformazione choc, in un post virale via social: l'attore turco parla ai fan del retroscena sulla svolta ...Can Yaman, il bell’attore turco, si è mostrato in un post social, visibilmente molto dimagrito e i fan si preoccupano. Ecco svelato il motivo di questo cambiamento radicale, spiegato direttamente dall ...Can Yaman ha spiegato in dettaglio come ha fatto a dimagrire e gli obiettivi che sta cercando di raggiungere: «Dopo la conclusione delle riprese di Viola Come il Mare 2, approfittando di qualche ...