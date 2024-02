Campidoglio in lutto – La Lista Civica Raggi | “Addio alla consigliera Balsamà | esempio di politica fatta per i cittadini”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 febbraio 2024) “La scomparsa dellaM5S del Municipio VII Stefanialascia un grande vuoto all’interno dellacapitolina. Fino all’ultimo istante ha lavorato alacremente per iromani, con un impegno e un’abnegazione del tutto ammirevoli e spinta dal grande amore che nutriva per il suo territorio. Un rarodi dedizioneche la comunità del Municipio VII non dimenticherà mai. Ai suoi familiari esprimiamo tutto il nostro affetto e vicinanza in un momento così difficile e delicato“. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini e municipali dellaVirginia. Max L'articolo proviene da Italia Sera.