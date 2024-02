Campidoglio – Casini e Leoncini Iv | “L’Aula ha approvato approva la nostra mozione sull’esonero Irpef per agricoltori”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Roma è il più grande comune agricolo d’Europa e il grido di allarme dei coltivatori, che in queste ore si stanno organizzando per sfilare nel centro della Capitale con i loro trattori, non deve restare inascoltato. Siamo soddisfatti che l’Assemblea capitolina abbiaoggi laurgente con la quale chiediamo al sindaco e alla Giunta di fare pressione sul Governo affinché ripristini l’esoneroper glie mantenga quello contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40, misure che riteniamo indispensabili per scongiurare una crisi strutturale del comparto e per tornare a far crescere investimenti ed export. Dopo l’interrogazione presentata al ministro Lollobrigida dai nostri parlamentari, Italia Viva continuerà a fare la ...