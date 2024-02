Camper va a fuoco in un parcheggio a Ferrara ed esplode | 2 morti carbonizzati

Due persone sono morte in un Camper andato a fuoco a Ferrara , in un parcheggio . E' successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via ... (quotidiano)

Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. È successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...Due persone sono morte in un camper andato a fuoco in un parcheggio di Ferrara. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili del fuoco. All'interno del mezzo pare ci fossero d ...Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. E' successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...