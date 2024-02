Camper va a fuoco ed esplode | due persone muoiono carbonizzate

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ferrara è stata teatro di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio è divampato in unparcheggiato nei pressi del Decathlon in via Ferraresi, causando la morte di due. I vigili dele la polizia sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma nonostante i rapidi soccorsi, per i due occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di indagine. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un’esplosione, ma non è chiaro se ciò sia direttamente collegato all’origine del rogo. All’interno delsono state trovate due bombole di Gpl, elemento che potrebbe aver contribuito alla rapidità e intensità delle fiamme. Tuttavia, c’è anche la possibilità che i rumori uditi possano essere stati ...

Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. È successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. E’ successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. E' successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...