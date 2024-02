Camper a fuoco in un parcheggio a Ferrara | morte 2 persone

(Di martedì 6 febbraio 2024) Duesonoin unandato a, in un. E' successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili del. All'interno del mezzo pare ci fossero due bombole di Gpl e qualcuno ha riferito di un'esplosione. I due morti sarebbero due familiari, di nazionalità italiana ma ancora in corso di identificazione. Sul posto anche il 118 ed è stata informata la Procura. La squadra mobile insieme alle volanti sta sentendo eventuali testimoni e verificando se ci sono telecamere in zona.

