Camion trancia i cavi del treno Incidente al passaggio a livello Interrotta la circolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giornata campale per il traffico ferroviario lungo la tratta Terontola – Foligno e anche, limitatamente a Bastia Umbra, per quello automobilistico e pedonale. Ieri mattina, intorno alle ore 11, laferroviaria lungo la tratta è stata sospesa a causa del danneggiamento della linea aerea all’altezza dellungo via Firenze, strada trafficatissima e fondamentale per il traffico nell’area; danneggiamento provocato da unnell’attraversamento di un. Rete ferroviaria italiani (RFI) del Gruppo ferrovie della Stato italiane subito si è adoperata per fronteggiare l’emergenza e per ripristinare la linea che ha interrotto una direttrice fondamentale per l’Umbria. Così diverse squadre di pronto intervento di RFI sono entrate in azione per ...