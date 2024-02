Cambiamenti nel tessuto cittadino L’evento di ’Fiesole Democratica’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mentre ancora non si conoscono, tranne quello della lista civica Cittadini per Fiesole, i candidati alla carica di Sindaco, l’associazione Fiesole Democratica si è dedicata ad analizzare iche sono intervenuti nelnel corso del tempo trascorso, per recare un contributo alle prossime amministrative. L’appuntamento è l’8 febbraio, alla Casa del Popolo di Fiesole alle 17:30 con l’incontro intitolato "Fiesole dà i numeri" per esaminare scenari e prospettive a livello comunale, in raffronto con la realtà metropolitana. Presentazione a cura di David Bargiacchi e Emanuele Vannucci. Intervengono Enrico Benvenuti, medico ASL Careggi; Stefano Casini Benvenuti, economista; Bernardo Gozzini, Direttore del Lamma; Daniele Vignoli, docente demografia UniFi. Coorodina Ferruccio Vannucci, vicepresidente di Fd. Ingresso ...