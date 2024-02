Camaiore Al Teatro dell’Olivo | Salieri racconta Mozart

(Di martedì 6 febbraio 2024) Aldivenerdì va in scena “”, tratto dal film Amadeus, coi solisti dell’orchestra Domenico Scarlatti. Direttore d’orchestra sarà Roberto Fiore, mentre la voce recitante sarà quella del cantante lirico Veio Torcigliani, già direttore artistico deldi. L’Orchestra Domenico Scarlatti, nata all’interno dell’associazione Armonie in Villa, è formata da valenti professori risultati vincitori di una selezione, che vantano individualmente curriculum di elevata professionalità, in grado di eseguire brani tratti dal repertorio barocco, classico, sinfonico, moderno e contemporaneo, nonché di essere affiancata da un coro di elevate capacità tecniche ed espressive. L’evento è coadiuvato dalla ...

Disagi in vista per lavori Gaia a Lido di Camaiore e Focette. Dalle 9,30 alle 13,30 di mercoledì (7 febbraio) e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla ...Arrivati alla quarta edizione, Tempi Moderni è diventato un prezioso laboratorio sul teatro popolare d’arte, sul come cioè provare a riportare il teatro colto fuori dalla sua torre d’avorio in mezzo a ...Musica e solidarietà al Teatro dell’Olivo domani sera alle 21.30. Lo spettacolo si intitola “Anche io ho la musica ...