California | inondazioni | tre vittime

(Di martedì 6 febbraio 2024) 3.22 Una violenta tempesta d'acqua e vento sta devastando da ore ampie zona della, sulla costa ovest degli Stati Uniti: il bilancio aggiornato è di tre morti e 38 milioni di persone in stato d'allerta. Nella zona sud si registrano strade allagate o coperte di detriti, case crollate, smottamenti che riguardano anche le zone abitate dai vip, come le iconiche colline di Hollywood, l'area di Malibu e Santa Monica. Le trefinora accertate sono state tutte uccise da alberi caduto.

Una tempesta in rapida intensificazione al largo della costa della California centrale sta portando un “alto rischio” di inondazioni potenzialmente mortali a Los Angeles… Leggi ...Una pesante ondata di maltempo, la seconda in pochi giorni, si sta abbattendo nelle ultime ore in California, colpendo in particolar modo l’area della California, dove si registrano forti disagi e num ...La California deve fare i conti con i ripetuti alluvioni di questi giorni. La situazione dovrebbe peggiorare nelle prossime ore.