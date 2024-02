Calhanoglu | la Serie A lo celebra | migliore di tutti in un dato

(Di martedì 6 febbraio 2024) Hakanè uno tra i migliori, se non IL, tra i centrocampisti del nostro campionato. LaA ci tiene a ribadirlo, rivelando unnel quale il turco è primo. PRECISO – La domanda è lecita: ma quanto è forte Hakan? La risposta è: tanto. Lo conferma anche la LegaA, che pubblica unmolto chiaro sulle qualità del centrocampista. 1255 sono infati i passaggi completati dal turco dall’inizio della stagione. Più diin questo campionato. Insomma, se servissero altre conferme, eccole qua. Unin continua crescita e che l’Inter continua a godersi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Hakan Calhanoglu è stato ammonito al 58? di Monza-Inter : si tratta di un giallo pesante per il giocatore, che era diffidato e salterà la gara in ... (inter-news)

Calhanoglu è stato il migliore in campo di Inter-Juventus . Il turco ha illuminato il big match di San Siro con tante grandi giocate ma una in ... (inter-news)

Calhanoglu è ormai una certezza per Inzaghi. Arrivato all'Inter a parametro 0, oggi è uno degli artefici principali di questa stagione. E il merito è proprio del suo mister ...Voti fantacalcio e highlights di Inter - Juventus, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024: Calhanoglu è il migliore del match ...Il centrocampista dell'Inter è diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A e non solo, dopo una carriera assai ondivaga ...