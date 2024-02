Calhanoglu domina l’Inter Inzaghi si affida al turco per lo scudetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Hakansi è preso, ormai da tempo. Adesso manca una cosa: mettere il tricolore sul petto e godersi, al 100%, il suo passaggio nella sponda nerazzurra. Cresciuto sotto l’ombra della Madonnina rossonera, in quella nerazzurra inveceè esploso definitivamente. FUTURO – Hakanal centro del mondo Inter. Il centrocampista, dopo lo stop forzato contro la Fiorentina in Serie A, contro la Juventus è tornato al centro delle indicazioni di Simonecreando alla difesa di Massimiliano Allegri non pochi problemi. Sono due anni ormai, che Hakanè diventato il perno fondamentale di questa Inter. Proprio i nerazzurri, che non possono farne a meno, lo stanno proteggendo e coccolando come si fa solo con i fuoriclasse. Il ...