Calciomercato Milan | per Furlani e Moncada altri affari col Chelsea? Il nome

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilper la prossima sessione diha messo nel mirino un altro giocatore del, ecco chi seguonoe Mancada… Ilchiusa la finestra invernale di mercato inizia a guardare alle possibili opportunità per l’estate, non c’è nessuna trattativa i ballo ma semplici valutazioni su calciatori e profili che potrebbero interessare al momento della sessione estiva. Nell’ultima campagna di rafforzamento il Diavolo ha chiuso due grandicol, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. L’americano sui 20 milioni di euro, mentre per l’inglese 16 milioni di parte fissa e4 legati ai bonus. Il nuovo numero 11 rossonero fino ad ora ha realizzato 7 reti e fornito 6 assist, mentre il mediano ha segnato 5 volte e messo a ...

Calciomercato Milan : la strategia dei rossoneri in estate per arrivare allo Scudetto nella prossima stagione L’autogol di Gatti in Inter-Juve ha ... (calcionews24)

Il Milan cerca un grande bomber per il prossimo Calciomercato estivo. Non c'è soltanto Joshua Zirkzee nella lista dei potenziali obiettivi (pianetamilan)

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera studia i piani estivi per l’attacco: Joshua Zirkzee è il preferito di Moncada, ma non solo In estate il ... (dailymilan)

Calciomercato Roma, il Milan non molla la presa. E i giallorossi ci potrebbero anche fare un pensiero. L’intrigo è bianconero Al momento il difensore centrale alla Roma non serve. Incredibile come in ...LIGA - Disdicevole episodio durante la partita di Liga tra Rayo Vallecano e Siviglia. Un tifoso di casa tocca il fondoschiena ad Ocampos durante una rimessa.