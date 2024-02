Calciomercato Milan | Joshua Zirkzee il preferito di Moncada Ma attenzione a…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 febbraio 2024), la dirigenza rossonera studia i piani estivi per l’attacco:è ildi, ma non solo In estate ilprenderà il grande attaccante. Al netto del rinnovo di Olivier Giroud, la dirigenza affonderà il centravanti. Il vero obiettivo di mercato dei rossoneri, si chiamae gioca nel Bologna. Attaccante in continua maturazione, con ampi margini di miglioramento sottoporta, nonostante i 9 gol in 24 partite tra campionato e Coppa Italia. La conoscenza del calcio italiano, la grande visione di gioco e la forza fisica, fanno del numero 9 olandese un attaccante completo che può fare il passo nella grande squadra. Per questo, in estate, cercherà a tutti i ...