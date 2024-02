Calciomercato Milan | i quattro nomi per arrivare allo Scudetto

(Di martedì 6 febbraio 2024): la strategia dei rossoneri in estate pernella prossima stagione L’autogol di Gatti in Inter-Juve ha di fatto cancellato le ultime residue speranze di rimontain casae lanciato i nerazzurri verso il titolo. Ma i rossoneri pensa già al futuro e alla prossima stagione: l’obiettivo è tornare ad alzare il trofeo vinto nel 2022. Per far ciò la dirigenza ha individuatoobiettivi in vista del prossimo. Le priorità sono: un centrale difensivo, un centravanti, un centrocampista e un terzino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Napoli Calcio - Novità importanti per Walter Mazzarri in vista della gara contro il Milan. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sarà una novità importante. Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku. Futuro Lukaku, Conte lo vuole al Milan: è in cima alla lista. Riflettori puntati sul Milan del futuro.